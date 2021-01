Judoka Tsjakadoea in Qatar zonder in actie te komen naar brons

De openingsdag van de Doha Masters in Qatar heeft judoka Tornike Tsjakadoea een bronzen medaille opgeleverd in de klasse tot 60 kilogram.

In de strijd om het brons hoefde Tsjakadoea niet in actie te komen, nadat zijn Franse tegenstander Walide Khyar zich vanwege een blessure terug had moeten trekken.

Tsjakadoeas kansen op goud waren eerder in de kwartfinales verdampt, na een nederlaag tegen de Rus Yago Aboeladze. Op weg naar brons had hij in de eerste herkansingsronde gewonnen van Dijorbek Oerotsbojev uit Oezbekistan (ippon).

De 24-jarige Tsjakadoea is ook goed op weg naar een ticket voor de Olympische Spelen in Tokio. Op de wereldranglijst staat hij nu op de achtste plaats, waar een plek bij de beste achttien judoka's nodig is.

Verhagen snel naar huis

Bij de vrouwen bleef Sanne Verhagen maandag steken in de tweede ronde. De Brabantse moest met waza-ari haar meerdere erkennen in de Française Sarah Leonie Cysique, de nummer 7 van de wereldranglijst in de klasse tot 57 kilo.

Verhagen rekende in de eerste ronde nog af met de Oekraïense Ivelina Ilejeva. Ze heeft nu nog twee kansen (bij de Grand Slam Tel Aviv in februari en de Europese kampioenschappen in april) om zich te plaatsen voor de Spelen.

In Qatar vechten ook zwaargewichten Henk Grol en Roy Meyer een onderlinge strijd uit om een olympisch ticket. Bekijk hieronder de reportage: