Vierde verdachte van liquidatiepoging in Sittard aangehouden

De politie heeft vanmorgen een 19-jarige Belg uit Kinrooi aangehouden, op verdenking van betrokkenheid bij de poging om een man uit Roermond te liquideren.

De 38-jarige man werd in september in Sittard vanaf een motor beschoten en raakte zwaargewond. De motor, die was gestolen in Duitsland, werd uitgebrand teruggevonden in Geleen.

De 19-jarige Belg is de vierde verdachte die in het onderzoek naar de moordpoging is aangehouden. Zaterdag is een 28-jarige Deen opgepakt en daarvoor werden al twee mannen uit Sittard en Maastricht aangehouden.

Mobiele telefoons

Bij de arrestatie vanmorgen heeft de politie mobiele telefoons gevonden in het huis van de verdachte. Die toestellen zijn door de politie in beslag genomen, schrijft 1Limburg.

In verband met de liquidatiepoging is ook de cel doorzocht van een gedetineerde in de gevangenis van het Belgische Hasselt. De politie maakt niet bekend of er wat in die cel is aangetroffen en zegt ook niets over de identiteit van de gevangene.

Bandidos

Het slachtoffer van de liquidatiepoging is zelf verdachte in onder meer het Bandidos-dossier. Na de aanslag dook de 38-jarige man een tijd onder. Vorige maand werd hij zelf aangehouden voor een bedreiging in Maastricht.