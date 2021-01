Kelderman kan zich bij nieuwe ploeg direct opmaken voor kopmanschap in Tour

"Emanuel werd al vierde in de Tour. Dat is Wilco nog nooit gelukt. Daarom mag hij (Buchmann) als enige kopman naar de Giro", komt ploegleider Ralph Denk met een op het eerste oog niet erg logische verklaring.

De Duitse renner debuteert dit jaar in de Giro, waarin Kelderman vorig jaar als derde eindigde, nadat hij op de voorlaatste dag de roze trui had verloren. De Nederlander werd in 2017 ook al eens vierde in de Ronde van Spanje. In de Tour, waaraan hij drie keer meedeed, bleef hij tot dusverre ver buiten de toptien.

"Wilco heeft bewezen dat hij goed kan tijdrijden en dat speelt altijd een sleutelrol", zegt Denk.