Meiners voelt zich na zeldzaam Nederlands succes geen 'exoot' meer in het skiën

Een Nederlandse skiër in het wereldbekercircuit is nog altijd iets uitzonderlijks, maar voor Maarten Meiners niet meer. Hij is 28 jaar, al jaren prof en veroverde onlangs als eerste Nederlander ooit wereldbekerpunten op de reuzenslalom. "In het verleden ben ik weleens als exoot aangeduid op de internationale televisie. Zo voel ik me eigenlijk niet", laat hij weten.

Meiners voelt zich 'geen exoot' meer als Nederlander in de skiwereld

Toch was Meiners wel een eenling tussen de geoliede teams van de Alpenlanden en de Amerikanen toen hij eenmaal de stap naar het profcircuit had gemaakt. "Dan is de sport duur. Je hebt een coach nodig, iemand die je ski's prepareert en af en toe een fysiotherapeut." Er was een team waarbij Meiners zich kon aansluiten: Global Racing. Daar skiet hij nu met twee Belgen, een Australiër en subtoppers van de erkende skilanden. "Het is zeker niet makkelijk als enige Nederlander, maar met dit team heb ik na jarenlang hard werken een stijgende lijn te pakken. Ik kom steeds dichter bij de topdertig, dat is de maatstaf in onze sport." Stabiele en goede flow Begin december werd Meiners 26ste op de reuzenslalom in het Italiaanse Santa Catarina Vulfurva. "Er is ook een aantal wedstrijden geweest waarin ik de topdertig op een of twee tienden heb gemist. Dat geeft aan dat ik een stabiele en goeie flow te pakken heb."

December 2020: eerste wereldbekerpunten voor Meiners