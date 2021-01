Britse corona-adviseur: 'We zitten in gevaarlijkste tijd van de pandemie'

Het Verenigd Koninkrijk gaat in de weken voordat de grootschalige vaccinaties effect hebben door de "gevaarlijkste tijd van de pandemie". Daarvoor waarschuwt de belangrijkste medisch adviseur van de regering, Chris Whitty.

Hij roept mensen op juist nu de maatregelen in acht te nemen en zo min mogelijk contact met anderen te hebben. "De komende weken worden het ergst", zei hij. "Vaccins bieden hoop, maar voor nu geldt: blijf thuis, bescherm de gezondheidszorg en red dus levens." Voor half februari wil de overheid 15 miljoen mensen gevaccineerd hebben.

Whitty zei verder dat de nieuwe variant van het coronavirus, die voor het eerst de kop opstak in het Verenigd Koninkrijk, daar nu dominant is. In welke mate dat het geval is, is niet duidelijk. In het VK zijn nu 81.000 doden gevallen door covid-19, meer dan drie miljoen mensen zijn positief getest.

Situatie steeds nijpender, vooral in Londen

Alleen al in Engeland liggen nu meer dan 30.000 mensen in het ziekenhuis, zegt Whitty tegen de BBC. Tijdens de eerste lockdown in april lagen er ongeveer 18.000 mensen in de Engelse ziekenhuizen. "Wie niet geschokt is door deze aantallen, heeft er niets van begrepen", zei hij.

Volgens correspondent Tim de Wit wordt de situatie steeds nijpender, vooral in Londen. "Er zijn verhalen dat ambulances met patiënten dit weekend negen uur moesten wachten voor ze aan de beurt waren. De ziekenhuizen kunnen de aantallen amper nog aan", zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal.

Ook zijn veel zorgmedewerkers besmet die nu dringend nodig zijn. "Ongeveer 46.000 artsen en verpleegkundigen zitten thuis met corona", zegt De Wit. "Het is nog steeds een heel zorgelijke situatie."