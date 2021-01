'Te sexy' als psycholoog, dus Vlaamse Kaat Bollen is titel kwijt

Seksuoloog en relatietherapeut Kaat Bollen (35) is openhartig over haar eigen seksualiteit. Op Instagram deelt ze tussen de foto's van haar gezin en vrienden er ook weleens een met wat meer huid of decolleté, ze werkte achter de schermen mee aan een vrouwvriendelijke pornofilm ('porna') en ze deed een nachtclubpresentatie in korset en netkousen.

Bollen is furieus en heeft direct na de reprimande haar titel opgegeven. Ze noemt het een moeilijk en pijnlijk besluit, maar "als psycholoog zijn anno 2021 inhoudt dat ik niet mijzelf mag zijn (zelfs niet in mijn privéleven, want daar gaat dit over!) dan ben ik liever geen psycholoog".

"Het is straf dat ik mij hier in 2021 voor moet verantwoorden. We mogen stilaan spreken over seksualiteit, maar het moet blijkbaar in een heel klinische context gebeuren."

"Ik kan er niet bij. Waarom is sexy en/of vrouwelijk niet waardig? En sinds wanneer oordelen wij psychologen over de waardigheid van anderen? Moeten wij niet juist een open vizier hebben én authenticiteit aanmoedigen?", schrijft Bollen op Instagram.

"Sinds wanneer moeten we als psychologen waardiger zijn dan anderen? Zijn we dan niet net mensen die er voor andere mensen proberen te zijn? Zit onze kracht als psycholoog niet net in het mens zijn en de ontmoeting tussen twee mensen?"

Kledingpolitie

De Vlaamse minister Somers voor Gelijke Behandeling wil kijken wat hij tegen de houding van de commissie kan doen. "Dit is schade toebrengen aan wat vrouwen wel of niet mogen doen of dragen in hun vrije tijd."

"We moeten hier geen kledingpolitie", reageert hij ontstemd. "Dit is echt ongehoord. Toen ik het las, dacht ik dat ik was teruggevallen in de jaren 50 van de vorige eeuw."

Bollen krijgt online ook van anderen bijval. Zo laat lingerieontwerpster Marlies Dekkers weten achter Bollen te staan en plaatste radiopresentatrice Heidi Lenaerts een foto in ondergoed met de oproep: "Kom. Allemaal in ons onderbroek voor Kaat Bollen."