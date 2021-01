Mollema verschijnt dit jaar aan de start in Giro en Tour

De 34-jarige Mollema wilde vorig jaar hoge ogen gooien in de Ronde van Frankrijk, maar kwam in de dertiende etappe ten val.

Nibali, die de Giro in 2013 en 2016 won, lijkt wel de logische kopman voor de ronde in zijn thuisland. De Giro wordt - mits de coronapandemie geen roet in het eten gooit - dit jaar van 8 tot en met 30 mei verreden, de Tour is gepland van 26 juni tot en met 18 juli.

In beide rondes zal ook de Italiaanse ronderenner Vincenzo Nibali aan de start verschijnen. Over de hiërarchie laat de ploegleiding van Trek zich nog niet uit.

Hij liep daarbij een gecompliceerde breuk in zijn linkerpols op en moest de strijd staken.

Mollema, geboren in Zuidhorn, wist in 2017 op indrukwekkende wijze een etappe te winnen in de Tour. Hij was de hele dag in de aanval en bekroonde uiteindelijk een solo van dertig kilometer.

Bekijk hier de ritwinst in 2017: