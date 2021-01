Schulting niet van start op EK sprint, Ter Mors neemt ticket over

Suzanne Schulting heeft zich afgemeld voor de Europese kampioenschappen sprint van komend weekend. Volgens Schulting past het langebaantoernooi niet in haar voorbereiding op de EK shorttrack, die een week later worden verreden in het Poolse Gdansk.

Jorien ter Mors neemt het EK-ticket van Schulting over. De Nederlandse ploeg voor het toernooi in Heerenveen bestaat verder uit Jutta Leerdam en Femke Kok.

Wel op WK afstanden

Shorttrackspecialiste Schulting haalde het startbewijs voor de EK sprint eind december binnen tijdens het kwalificatietoernooi in Thialf. Ze neemt op de langebaan wel deel aan de WK afstanden (11-14 februari).

Schulting vertelde vorige week, nadat ze Nederlands kampioene shorttrack was geworden, al over de keuze tussen de EK sprint en de EK shorttrack.