Golfbond ontneemt Trump organisatie major: 'Dit is enorme teleurstelling'

Donald Trump - Getty Images

In zijn laatste dagen als president van Amerika heeft Donald Trump - hij vertrekt op 20 januari - naar eigen zeggen nog een "ongelooflijke teleurstelling" te verwerken gekregen vanuit de door hem zo geliefde golfwereld. Trump bezit wereldwijd achttien resorts waar gespeeld kan worden. Op een daarvan - Trump National in Bedminster - zou volgend jaar een van de vier majors, het PGA Championship, gehouden worden. In 2014 werd het toernooi al toegewezen, tot genoegen van Trump, die zeer vereerd was. Maar nu het bijna zover is, gaat er een streep doorheen. De organisatie heeft namelijk besloten het toernooi terug te trekken van Trumps resort en zelfs alle banden met de president te verbreken. Ongevraagd in een politieke situatie Het besluit komt vier dagen na de bestorming van het Capitool door Trump-aanhangers. "We bevinden ons ongevraagd in een politieke situatie", lichtte PGA-directeur Seth Waugh toe.

Normaal gesproken zou Trump op Twitter waarschijnlijk snel gereageerd hebben op de kwestie, maar een paar dagen geleden werd hem zijn account ontnomen. Daarom kwam er een officieel statement van de Trump Organization. Trump spreekt van contractbreuk "We zijn ongelooflijk teleurgesteld door dit besluit. Dit is contractbreuk, ze hebben geen recht om de verbintenis te beëindigen. We hebben miljoenen dollars in het PGA Championship van 2022 gestoken. We zullen de sport blijven promoten en wereldwijd voor prachtige banen blijven zorgen", aldus Trump. PGA-directeur Waugh liet daarop weten geen juridische stappen van Trump te verwachten. "We willen onze leden, het spel en ons merk beschermen. En ons gevoel, na de tragische gebeurtenissen van woensdag, was dat we het PGA Championship niet meer in Bedminster konden houden. De schade voor de sport had onherstelbaar kunnen zijn."

2014: Trump denkt dat PGA Championship 'groots' wordt op zijn club - NOS

Het is nog niet bekend waar het PGA Championship nu gehouden zal worden. Eerder werd in 2015 al de Grand Slam of Golf geannuleerd op de Trump National Los Angeles Golf Club, omdat de president zich kwetsend had uitgelaten over Mexicaanse immigranten. Medal of Freedom voor Patriots-coach Waar Trump wel een goed gevoel over heeft, is zijn vriend en American Football-grootheid Bill Belichick. Hij zal de coach van New England Patriots, de enige coach die zes keer de Super Bowl won, zelfs de Presidential Medal of Freedom (de hoogste burgerlijke onderscheiding) geven. Dit zal naar verwachting donderdag gebeuren. Trump en Belichick gaan al jaren goed met elkaar om. "Ik heb een goede vriendschap met en loyaliteit naar Donald toe", zei Belichick in 2016 toen hij Trump aanprees als president.