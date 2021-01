Meyer vs. Grol: strijd om olympisch judoticket begint bij Masters Doha

Grol vs. Meyer: strijd om olympisch ticket begint in Qatar - NOS

"Ik ben ervan overtuigd dat ik op poleposition sta door mijn WK-medaille", vervolgt Meyer, die in 2016 in Rio zijn olympische debuut maakte. Kijkend naar de wereldranglijst, heeft Meyer een punt. De 29-jarige judoka bezet namelijk de vijfde plek, Grol (35 jaar) staat zevende.

Om te bepalen wie naar Tokio mogen afreizen, hebben de judoka's drie mogelijkheden om te laten zien wat ze waard zijn. Te beginnen bij het masterstoernooi in Doha, dat maandag van start gaat. "In het jaar dat telt, moet je op je best zijn en dat ga ik de komende toernooien laten zien", aldus een strijdlustige Meyer.

Het olympisch judotoernooi start over ruim een halfjaar (op 24 juli), maar wie daar voor Nederland op de mat zullen staan, is nog niet bekend. Bij de zwaargewichten gaat de strijd tussen Henk Grol, tweevoudig bronzenmedaillewinnaar op de Spelen, en Roy Meyer, die op de afgelopen WK het brons veroverde.

Grol testte onlangs positief op corona, maar is inmiddels op de weg terug. "Ik ben daar aardig van hersteld. Ik heb weer getraind en ben ready to go eigenlijk. Ik wil graag afsluiten in de Budokan (judohal in Tokio, red.) waar Anton Geesink olympisch kampioen werd."

En dan ziet het er opeens anders uit, weet ook Grol. "Het staat 7-2 in medailles", aldus de judoka, die onder andere drie keer een zilveren WK-medaille veroverde in de klasse tot 100 kilogram (in 2013, 2010 en 2009). Na de Spelen van 2016 stapte Grol over naar de zwaarste gewichtscategorie (+100 kilogram).

Rivaal Meyer werd eerder al geveld door corona en ondervond daar op de EK in november nog de naweeën van. Op dat toernooi werd hij al in de tweede ronde uitgeschakeld, mede doordat hij last had van vlekken voor zijn ogen.

In aanloop naar het eerste toernooi van 2021 toont Meyer zich weer strijdbaar. "Het gaat er uiteindelijk om wie dat ticket heeft. Je moet over m'n lijk gaan om dat van me af te pakken, want dat is van mij." Grol geeft zich echter niet zomaar gewonnen. "Ik wil knokken, ik wil de strijd aangaan."

Daarvoor moet-ie alles uit de kast halen, want Meyer heeft het niet getroffen met de loting. Hij treft in de eerste ronde de zo gevreesde Teddy Riner uit Frankrijk, de tienvoudig wereldkampioen en tweevoudig olympisch kampioen.

Als het hem lukt Riner te verslaan, is een gevecht met Grol in Doha nog steeds mogelijk. Het zou het eerste duel zijn, want merkwaardig genoeg hebben de twee Nederlandse topjudoka's elkaar nog nooit getroffen op een toernooi.

Meyer: "Als dat een keer gebeurt, wordt het oorlog. Ik kan me niet voorstellen dat we van de mat gaan zonder een of andere lichte blessure."