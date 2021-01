Van Ark bezorgd over situatie VK • Afgelopen week 611 coronaboetes uitgedeeld

De GGD begint vandaag in nog drie regio's met het vaccineren van zorgmedewerkers. In Amsterdam gebeurt dat bij de RAI, in Den Haag bij het stadion van ADO Den Haag en in Assen bij het TT-circuit.

Vorige week werden de eerste zorgmedewerkers al gevaccineerd in Veghel, Rotterdam en Houten. Later deze week begint het prikken van zorgmedewerkers in de rest van het land.

Verpleegkundige Dickey Heerkens was vanmorgen in Amsterdam als eerste aan de beurt. Tegen AT5 zei hij gisteren al dat hij er trots op is dat hij gevaccineerd wordt: