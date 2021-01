Meer coronapatiënten in het ziekenhuis • Van Ark bezorgd over situatie VK

Ruim een kwart van de leraren die tijdens de lockdown nog fysiek lesgeven op school, voelt zich ronduit onveilig. Dat meldt de Algemene Onderwijsbond (AOb) op basis van een peiling onder bijna 15.000 leden. Ongeveer de helft van de ondervraagden voelt zich enigszins veilig. De overige 28 procent voelt zich veilig.

In het basisonderwijs komt nog steeds 30 procent van de leraren naar school, vooral om les te geven aan kwetsbare leerlingen of om noodopvang te verzorgen voor leerlingen van ouders in een cruciaal beroep. In het regulier en speciaal middelbaar onderwijs en het praktijkonderwijs geeft meer dan de helft van de respondenten aan nog fysiek les te geven.

OMT-leden Karóly Illy en Andreas Voss zeiden dit weekend in Nieuwsuur dat het een vergissing was om te stellen dat middelbare scholieren een beperkte rol spelen bij het overdragen van corona. De AOb hoopt op duidelijkheid van Onderwijsminister Slob, die vindt dat eindexamenkandidaten en zorgleerlingen fysiek les moeten krijgen: "Als de adviezen van het OMT niet eenduidig zijn, maken mensen zich steeds meer zorgen om hun veiligheid. Want hoe kun je, met dertig eindexamenkandidaten in een lokaal, onderling anderhalve meter afstand houden? De minister moet nu echt heel snel duidelijkheid geven over wat wel en niet verantwoord is", zegt AOb-voorzitter Eugenie Stolk.

Twee derde van het onderwijspersoneel is van plan zich te laten vaccineren, 5 procent zegt dat niet te willen.