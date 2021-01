Burgemeesters pleiten voor meer perspectief • BOA Bond wil coronaboete naar 1000 euro

Curaçao gaat vanaf woensdag de geldende coronamaatregelen op het eiland deels versoepelen. De avondklok gaat voortaan niet meer om 21.00 uur in maar om 23.00 uur en geldt tot 04.30 uur.

Het alcoholverbod dat van kracht was in de horeca en openbare ruimte wordt opgeheven. Alleen in casino's en tijdens de avondklok blijft de maatregel gelden. Restaurants mogen daarnaast open blijven tot 22.00 uur, in plaats van tot 20.00 uur zoals nu het geval is. Er mag wel alleen in de buitenlucht worden gegeten.

Minister-president Rhuggenaath zegt dat de bevolking zich de afgelopen weken goed aan de maatregelen heeft gehouden, ook tijdens de feestdagen. Het aantal besmettingen op Curaçao daalt gestaag: een maand geleden lag de piek nog boven de 1800 besmettingen, nu zijn dat er minder dan 560. Er zijn op het eiland negentien mensen overleden aan corona.

Rhuggenaath wees erop dat er, in tegenstelling tot andere landen, geen lockdown nodig is geweest om het besmettingsaantal naar beneden te krijgen. "Daar mogen we best trots op zijn."