Steeds meer ondernemers in nood: 'Help ons, ik ben radeloos en slaap niet meer'

Ondernemersorganisaties krijgen steeds meer telefoontjes van ondernemers die om hulp vragen. De verlenging van de lockdown lijkt voor veel bedrijven de spreekwoordelijke druppel. "Wij worden platgebeld", zegt Paul te Grotenhuis van brancheorganisatie InRetail. "Overal is hetzelfde geluid: help ons, ik ben radeloos en ik slaap niet meer." Ook Ondernemend Nederland merkt dat er vaker aan de bel wordt getrokken. "Heel veel ondernemers vinden het na zoveel maanden stress, en spanning lastig om vol te houden", zegt voorzitter Hans Biesheuvel. "Ze zitten diep in de problemen, zonder dat ze daar zelf iets aan kunnen doen. Er is soms ook schaamte, omdat mensen bijvoorbeeld met hun privévermogen garant staan."

Onverkochte wintercollecties Eén van de belangrijkste pijnpunten is de onverkochte voorraad. Vooral winkels die modegevoelige spullen verkopen, zoals kledingzaken, hebben er last van. Zij hebben nog tot eind februari om hun wintercollectie te verkopen en hoe langer de lockdown duurt, hoe kleiner de kans is dat dat lukt. Dat levert ook weer problemen voor daarna op: met de opbrengst van de wintercollectie kopen veel ondernemers hun nieuwe voorraad voor de lente en zomer weer in. Ondernemers kunnen vanwege de lockdown aanspraak maken op een voorraadvergoeding tot een maximum van 20.160 euro, maar volgens InRetail is dat niet genoeg. "Het is een kopie van de voorraadvergoeding voor de horeca, die de inhoud van hun koelkast moesten weggooien. Maar dat is iets heel anders dan de waarde van een winkelcollectie", zegt Te Grotenhuis. "Ik sprak een ondernemer die een voorraad van 1,5 miljoen euro heeft liggen. Dan staat een vergoeding van tienduizenden euro's niet in verhouding." Het ministerie van Economische Zaken laat in een reactie weten dat de voorraadregeling gekoppeld is aan de tegemoetkoming vaste lasten om ondernemers snel uit te kunnen betalen. Een individuele beoordeling van gevallen is volgens het ministerie "niet haalbaar".

Joël Timmerman - Privéfoto

Joël Timmerman, mede-eigenaar van Schoenenzaken, verkoopt herenschoenen in het duurdere segment en had zijn wintercollectie allang besteld toen de lockdown in zicht kwam. Via zijn webshop verkoopt hij wel wat, maar bij lange na niet zoveel als normaal. "Onze kelders staan vol met voorraad, terwijl je dat geld op de bank nodig hebt om de laatste rekeningen van leveranciers af te betalen", vertelt Timmerman. Hij besloot daarom voor een rigoureuze oplossing te gaan. "We verkopen een groot deel van onze collectie met 50 procent korting", zegt Timmerman. "Zo komt er in ieder geval geld op de rekening, kunnen we onze leveranciers betalen en hebben we weer een lentecollectie als straks de winkels open zijn. Winst is op dit moment even geen pijler meer, het is vooral overleven."

Timmerman opende dit jaar nog twee andere winkels, waardoor op papier de omzetverliezen ten opzichte van vorig jaar niet laag genoeg zijn om in aanmerking te komen voor steunmaatregelen. Dat is volgens InRetail een ander belangrijk probleem voor veel ondernemers. "De voorraadvergoeding krijg je bijvoorbeeld alleen als je recht hebt op een tegemoetkoming in vaste lasten", zegt Paul te Grotenhuis. "De starheid in de regels maakt dat het systeem belangrijker wordt dan de ondernemer helpen." Ondernemer Ton Kelder is hoe dan ook van plan om op 20 januari zijn winkel in Maarssen open te doen. Hij houdt het anders niet meer vol:

Ton opent zijn kledingwinkel bij verlenging lockdown: 'Anders is het einde verhaal' - NOS

Dick en Martal Bijnen, eigenaars van kledingwinkel Seventy-Six in Veldhoven, zijn zo wanhopig dat ze persoonlijk een brief naar minister Wiebes en staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken stuurden. Doordat ze dit jaar hun pand uitbreidden, hebben ook zij op papier geen recht op steun. "Wij hebben door de uitbreiding geen recht op NOW en krijgen geen tegemoetkoming in vaste lasten, en dus ook niet in de voorraad. We werken altijd heel hard en zijn echte ondernemers, maar hiermee krijg je zo de deksel op je neus", zegt Martal Bijnen. "Het zou fijn zijn als ze naar de schrijnende gevallen willen kijken." Het ministerie van Economische Zaken zegt alle brieven van ondernemers te beantwoorden.

Martal Bijnen in haar winkel in Veldhoven - NOS / Jeroen Schuteijser