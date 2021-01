Oerol-oprichter Joop Mulder onverwacht overleden

Het Oerol-festival begon klein met theatervoorstellingen op de stoep voor zijn café en in kleine schuurtjes en groeide uit tot een van de grootste openlucht-theaterfestivals op locatie in Europa. Artiesten en theatergroepen uit de hele wereld komen erop af en overal op het eiland worden in de zomer tijdens het festival voorstellingen gehouden. Geheel in de geest van de naam van het festival, want oerol betekent overal.

In de jaren 70 was Mulder als 27-jarige vanuit Bolsward naar Terschelling getrokken om uitbater te worden van Café De Stoep in Midsland. In 1982 begon hij met Oerol dat de eerste jaren vanuit de woonkamer boven zijn café werd georganiseerd.

In Leeuwarden is Joop Mulder (67), de oprichter van het Oerol-festival op Terschelling, overleden. Hij overleed waarschijnlijk aan een hartstilstand. Volgens de organisatie van Oerol kampte hij al enige tijd met gezondheidsproblemen, maar was zijn overlijden toch onverwacht.

Mulder had van tevoren nooit gedacht dat het festival zo groot zou worden. "Absoluut niet. Toen het begon hadden we als doel om het vijf jaar vol te houden", zei hij in 2017 tegen Omrop Fryslan. "Dat het zo uit de hand zou lopen, in positieve zin, dat had niemand verwacht. Maar het is wel heel mooi dat Oerol zich zo ontwikkeld heeft." Het festival trekt jaarlijks zo'n 50.000 bezoekers.

In 2017 nam hij afscheid als directeur van Oerol en richtte hij het landschapsproject Sense of Place op, dat onderdeel was van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. Het lukte hem om in 2018 De Reuzen van Royal de Luxe naar Leeuwarden te halen en dat was voor hem een droom die uitkwam. Al jaren had hij geprobeerd De Reuzen naar Oerol te krijgen, maar dat lukte niet omdat het festival voor hen te klein was.