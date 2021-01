Het vuur brandt nog bij Bertens: 'Ik kom terug, wees maar niet bang'

Als alles goed gaat, maakt Kiki Bertens begint maart in Doha haar rentree op de tennisbaan. Ze zit nog vol ambitie: "Ik wil dingen bereiken die ik nog niet heb bereikt. Dus: een grandslamtitel of hoger komen dan de vierde plaats op de wereldranglijst."

Bertens had last van twee stukjes bot bij haar pees, die veel pijn veroorzaakten. Ze kon niet meer optimaal trainen, liep vaak mank na wedstrijden. "Dan herstelde het tijdens de nacht een beetje, maar ja: de volgende dag moest ik weer spelen."

Met haar pijnlijke achillespees sloeg Bertens toch nog een handvol titels bijeen. Zonder pijn is ze wellicht tot veel meer in staat. "De winst zit sowieso in het fysieke deel. Verder kan het allemaal niet heel veel beter, maar hier en daar een tandje erbij."

De Australian Open was net niet haalbaar voor Bertens ("dat was wel even een tegenslag"), dus zien we haar in maart terug in Doha, Dubai en Miami voordat in april haar geliefde gravelseizoen begint.

"Ik heb altijd wel ritme en vertrouwen nodig om in vorm te komen. Dat moet de eerste maanden gebeuren en dan ben ik hopelijk in mei op Roland Garros op de toppen van mijn kunnen."

Drie onderdelen op de Olympische Spelen

Dan zijn er in juli - als de coronapandemie het toestaat - ook nog de Olympische Spelen in Tokio. "Als ik fit ben, ben ik daar bij. En dan speel ik ook drie onderdelen: enkelspel, dubbelspel en gemengd dubbelspel", zegt Bertens resoluut.

In de NOS Olympische podcast zei Bertens onlangs dat ze het dubbelspel in Tokio waardevoller vindt dan het enkelspel. Daar staat ze nog steeds achter: "Voor Demi Schuurs is het een droom om daar samen te dubbelen, des te mooier dan je zoiets samen kan delen."