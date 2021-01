Zeven Rotterdamse woningen beschadigd door explosie, mogelijk door handgranaat

Volgens de politie was de ontploffing op de Kronenburg rond 03.00 uur. De ramen van huizen in de omgeving liepen schade op, maar bewoners hoefden hun huis niet te verlaten. Niemand raakte gewond.

In Rotterdam-Zuid zijn afgelopen nacht zeven woningen beschadigd geraakt door een krachtige explosie. Ook een aantal auto's raakte beschadigd.

Een journalist van RTV Rijnmond meldt dat de explosie is veroorzaakt door een handgranaat, die naar een van de getroffen woningen is gegooid. De politie wil dat niet bevestigen, omdat het onderzoek nog bezig is.

Buurtbewoners wordt gevraagd beelden van de explosie te delen met de politie. Ook wordt een autobrand in Barendrecht onderzocht, waarmee mogelijk een link wordt gelegd.