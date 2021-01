'Vliegtuig Indonesië mogelijk uiteengevallen bij raken water'

Het vliegtuig dat zaterdag bij Indonesië van de radar verdween, is mogelijk bij het raken van het water uit elkaar gevallen. Dat vermoedt de Indonesische transportveiligheidscommissie KNKT na de vondst van brokstukken.

"We weten het nog niet zeker", zegt onderzoeker Nurcahyo Utomo, "maar de brokstukken liggen verspreid over een niet al te groot gebied." Dat duidt er volgens hem op dat het vliegtuig pas bij het raken van het water is gescheurd. "Als het in de lucht was geëxplodeerd, zouden de brokstukken in een veel groter gebied liggen.

Gisteren zijn signalen van de zwarte dozen gevonden. Onderzoekers denken die snel te kunnen bergen, zodat ze de positie van het wrak kunnen achterhalen.

Enkele wrakstukken zijn inmiddels aan land gebracht: