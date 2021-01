Politie Washington eert agent die omkwam na bestorming Capitool

Op het Witte Huis hangt de vlag inmiddels halfstok ter ere van de overleden agent. Er was de afgelopen dagen veel kritiek op het uitblijven van dat eerbetoon aan een overheidsfunctionaris.

Agenten vormden in het centrum van Washington een erehaag waar de lijkwagen langsreed.

Tientallen agenten hebben in Washington D.C. eer bewezen aan hun collega Brian Sicknick, die woensdag zwaar gewond raakte bij de bestorming van het Congres door aanhangers van president Trump. Hij overleed een dag later aan zijn verwondingen.

Zowel de FBI als de politie in Washington doet onderzoek naar de dood van de agent. "Dat je weg bent uit Washington wil niet zeggen dat we je niet weten te vinden, als we erachter komen dat je meedeed aan de criminele activiteiten bij het Capitool", zei een van de onderzoeksleiders vrijdag. Bij de bestorming zijn nog vier anderen om het leven gekomen.

Als gevolg van de rellen zijn zeker 25 politieonderzoeken gestart naar binnenlands terrorisme. Minister McCarthy van Defensie zegt dat het Pentagon in aanloop naar de inauguratie van Joe Biden op 20 januari mogelijke dreigingen van potentiële terroristen monitort.

Verder zijn nog eens twee mensen aangeklaagd in verband met het binnendringen van de Senaat, onder wie iemand die plastic handboeien bij zich had. Dit weekend werd al een van de opvallendste bestormers van het Capitool opgepakt: Jacob Chansley, de man met de botsmuts en bizonhoorns.