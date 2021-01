'Ajax-PSV was reclame voor de eredivisie; assist Malen van de buitencategorie'

Tafel Studio Voetbal - NOS

We moesten een halfjaar wachten op de eerste topper in de eredivisie, maar zondag was het eindelijk zover. Ajax nam het in eigen huis op tegen PSV. De vermakelijke topper eindigde in een gelijkspel (2-2). "Deze wedstrijd was reclame voor de eredivisie", zei Ibrahim Afellay aan de tafel van Studio Voetbal. "Vanaf de eerste minuut klapte PSV erop", analyseerde de voormalig PSV'er. "Ajax kwam er niet aan te pas in de eerste twintig minuten. Als je op zo'n manier op een 2-0 voorsprong komt, dan zit je te wachten totdat PSV erop en erover gaat, maar naarmate de wedstrijd vorderde, voelde je al dat het door hun handen glipte."

In Studio Voetbal bespraken presentator Sjoerd van Ramshorst, Ibrahim Afellay, Pierre van Hooijdonk, Rafael van der Vaart en Arno Vermeulen niet alleen de topper Ajax-PSV, maar ook Feyenoord-spits Lucas Pratto, Fortuna Sittard-trainer Sjors Ultee en de gevolgen van de brexit voor voetballers. Bekijk hier de hele uitzending terug. Heb je de samenvatting Ajax-PSV nog niet gezien? Dat kan hier.

"In het begin van de wedstrijd kon PSV de linies goed dicht op elkaar houden, maar op een gegeven moment konden ze dat niet meer opbrengen", volgens Afellay. "Ze brachten te weinig diepgang", vulde Pierre van Hooijdonk aan. "Of dat vermoeidheid is, weet ik niet. Maar het is niet de eerste keer dat ze zo'n verval hebben in een wedstrijd."

Afellay prijst sterke start PSV, maar schrikt van tweede helft - NOS

Ajax kwam in de tweede helft sterk terug, maar Rafael van der Vaart en Afellay waren behoorlijk kritisch op middenvelder Davy Klaassen. "Ajax speelde onwennig en er werden veel foute keuzes gemaakt. Klaassen durfde gewoon niet naar voren te spelen, dat viel me een beetje tegen", zei Van der Vaart. "Je verwacht wel van een Ajax-middenvelder van dat kaliber dat je je onder de druk van PSV uit kunt spelen, dat je creatief bent", was Afellay van mening. "Gravenberch heeft dat bijvoorbeeld wel. Hij heeft altijd wel een creatieve oplossing vooruit." 'Assist Malen buitencategorie' Het spel van PSV-aanvaller Donyell Malen viel wel in de smaak. "Als je ziet hoe hij bij de eerste goal de bal weglegt, dat is buitencategorie", loofde Afellay de assist van Malen bij het eerste doelpunt van Eran Zahavi. Volgens Van Hooijdonk moet Malen echter nog niet de stap naar een buitenlandse club maken. "Hij speelt nog geen vier jaar bij PSV. Hij moet eerst zorgen dat hij de beste wordt van de Nederlandse competitie. Als je die status bereikt hebt, mag je verdergaan."

'De assist van Malen op Zahavi is buitencategorie' - NOS

Recordaankoop Sébastien Haller begon bij Ajax op de bank. "Omdat hij een drukke week had", verklaarde Erik ten Hag. De analisten van Studio Voetbal waren het daar niet mee eens. "Dat is zulke onzin", was Pierre van Hooijdonk van mening. "Alsof het hogere wiskunde is om in de spits van Ajax te spelen. Kom op, Haller komt uit de Premier League. Hij weet echt wel wat hij moet doen. Haller is voor mij geen twijfelgeval", vervolgde Van Hooijdonk. "Hij heeft diepgang, een goede afronding en is fysiek heel erg sterk." Van der Vaart was het daarmee eens. "Haller moet je altijd laten spelen. Hij is een superfitte gozer."

'Haller is voor mij geen twijfelgeval, het is een aankoop om titel binnen te halen' - NOS