Oranje-handballers pakken in EK-kwalificatie bonuspunt met stunt tegen Slovenië

Bij Slovenië kregen een paar topspelers wat rust - het land begint in tegenstelling tot Nederland komende week aan het WK. Bij Oranje was de belangrijkste kracht Luc Steins weer terug . Hij moest het duel op woensdag aan zich voorbij laten gaan vanwege een positieve coronatest.

Nederland ging afgelopen woensdag na een goede eerste helft (15-14 voorsprong bij rust) nog met ruime cijfers onderuit door een matige tweede helft. In Almere werd het 34-23 . Zondagavond in het Sloveense Celje lukte het Oranje echter wel om de hele wedstrijd bij te blijven - en meerdere keren op voorsprong te komen.

De Nederlandse handballers hebben zondagavond een stunt geboekt in de kwalificatiewedstrijd in en tegen Slovenië voor het EK van 2022. Oranje maakte in de slotseconden de 27-27 en pakte zo een onverwacht punt.

In de laatste tien minuten leek een nederlaag een feit; het stond 25-20 voor Slovenië. Maar Oranje vocht zich met vijf goals op rij knap terug. Bij een 27-26 achterstand en nog dertig seconden te gaan had Nederland balbezit.

In de laatste time-out werd de tactiek voor de slotaanval bepaald. Wat opviel was dat Steins en Kay Smits, die net als zijn broer Jorn zijn vijftigste interland speelde, de regie namen en bepaalden hoe de laatste goal gemaakt zou moeten worden. Uiteindelijk hielp Smits Nederland aan een punt, waarna de spelers bij het fluitsignaal dol van vreugde in elkaars armen sprongen.

'Zeer goed resultaat'

Spelmaker Steins was na afloop meer dan tevreden met het punt. "Je mag ons zeker feliciteren. Slovenië is gewoon wereldtop als het gaat om handbal", vertelt Steins bij Langs de Lijn op NPO Radio 1. "Tegen zo'n ploeg, met zulke spelers een punt pakken, is gewoon een zeer goed resultaat voor ons. Dit is heel belangrijk voor onze EK-kwalificatie."