Achterban Trump in Pennsylvania over bestorming: 'Dit waren geen Trump-aanhangers'

Amerika verwerkt dit weekend de tumultueuze gebeurtenissen van deze week. Vijf mensen lieten het leven toen een woedende meute zich toegang wist te verschaffen tot het Capitool, waar op dat moment in de Senaat vergaderd werd over de verkiezingsuitslag. Uit heel Amerika waren demonstranten naar de hoofdstad gekomen om hun onvrede te uiten. Ze hoorden president Trump in een toespraak nogmaals herhalen dat de verkiezingen gestolen zijn en dat hij de eigenlijke winnaar is.

"Ik geloof niet dat de president ze hiertoe heeft aangezet toen hij in zijn speech zei dat ze moesten vechten. Die mensen die naar binnen gingen waren onruststokers en ja, toen volgden ook andere mensen. Dat was natuurlijk niet goed, dat ze volgden", vindt Andy Meehan.

Terugkijkend op wat er daarna gebeurde houdt hij zijn twijfels over de motieven van de mensen die wel naar binnen gingen. "Ik vraag me af of het niet een opzetje is geweest. Want ik vind het allemaal niet logisch klinken. Wat hadden ze willen doen als ze eenmaal binnen waren?"

"Iemand sprak ons aan en vroeg of we het Congres mee gingen bezetten, maar ik vertrouwde het niet", zegt organisator van de trip Andy Meehan. "Het Capitool bestormen leek me geen slim plan."

Voor de deur van de winkel verzamelden zich afgelopen woensdagochtend vroeg een kleine honderd aanhangers van de president om de bus naar Washington DC te pakken. Ze geloven niet dat Joe Biden de verkiezingen in hun district Bucks County kan hebben gewonnen en dus wilden ze van zich laten horen. Maar dat ze in een volksopstand en de bestorming van het Capitool terecht zouden komen was het laatste dat ze verwachtten.

In een winkel met Trumpartikelen in Bensalem, Pennsylvania, rekent Virgina 70 dollar af voor een Trump-petje en wat posters. "Om hem te blijven steunen. Als Amerikaan voel ik me heel verdrietig na deze week."

"Wij hebben ons werk goed gedaan. De rechtszaken die tegen ons waren aangespannen zijn allemaal naar de prullenbak verwezen. Deze mensen vechten voor een leugen. Zelfs voor iets on-Amerikaans, namelijk het tegenhouden van het grondwettelijke proces dat op dat moment aan de gang was in het congres." Het Congres was bezig om de verkiezingsuitslag officieel te bekrachtigen.

"De reden dat die mensen die ochtend in de bus stapten om urenlang in de kou te staan is gebaseerd op een leugen," zegt Bob Harvie. Als voorzitter van de kiescommissie in Bucks County was hij verantwoordelijk voor een ordelijk verloop van de verkiezingen.

De VS na 6 januari: grotere kloof of begin van verzoening? - NOS

Bob Harvie kijkt uit op de Delaware, op de plek waar George Washington in 1776 met zijn verzwakte rebellenleger de rivier overstak om de Britten te overvallen. Het was het keerpunt in de Amerikaanse geschiedenis.

"Er zijn een aantal gebeurtenissen in de geschiedenis waardoor Amerika is gered. Is 6 januari zo'n moment? Is het een moment dat ons weer samenbrengt? Waardoor mensen inzien dat politiek geen veldslag is, maar gericht moet zijn op het helpen van de Amerikanen, in plaats van als politicus alleen met jezelf bezig te zijn? Ik hoop het."

In zijn laatste videoboodschap van donderdagavond deed president Trump een poging het land weer te verenigen. Maar nadat hij wekenlang heeft gepraat over fraude en gestolen stemmen is zijn achterban er nog niet aan toe om zich erbij neer te leggen.

"Nee, we zijn niet in de stemming voor verzoening", zegt Andy Meehan. "Als het aan mij ligt gaan we dat helemaal niet doen. Ik zal blijven vechten voor waar wij als Amerikanen in geloven. We zullen ons hier niet bij neerleggen."