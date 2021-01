Schwarzenegger over Capitoolbestorming: 'Deed me denken aan Kristallnacht'

"Woensdag was de Amerikaanse dag van gebroken glas. Het gebroken glas van de ruiten van het Capitool", zegt Schwarzenegger. "Daarmee sloegen ze niet alleen de ruiten in, maar ook de ideeën en idealen die wij vanzelfsprekend achtten."

"Als Oostenrijker weet ik maar al te goed wat er in de Kristallnacht gebeurde. Een nacht vol aanvallen op Joden, in 1938. Gepleegd door het Nazi-equivalent van de Proud Boys", zegt Schwarzenegger, verwijzend naar de Amerikaanse extreemrechtse en neofascistische beweging die (politiek) geweld niet schuwt.

De Kristallnacht vond plaats in de nacht van 9 op 10 november 1938. In heel Duitsland waren er aanvallen op Joden en Joodse bezittingen zoals huizen, synagogen, scholen en ziekenhuizen. Dit werd onder anderen gedaan door SA-leden (een paramilitaire organisatie van Hitlers NSDAP). Er werd niet ingegrepen door politie of brandweer. De nacht kreeg zijn naam vanwege al het gebroken glas dat na afloop op de grond lag.

Schwarzenegger, geboren in Oostenrijk in 1947, vertelt in de video over zijn jeugd, waarin de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog nog duidelijk voelbaar waren.

"Ik groeide op in de ruïnes van een land dat leed onder de gevolgen van het verliezen van de democratie. Ik was als kind omringd door gebroken mannen die hun schuldgevoelens wegdronken om wat ze tijdens de oorlog hadden gedaan onder het meest kwaadaardige regime ooit."

"Het waren niet allemaal hartstochtelijke antisemieten of nazi's. De meesten deden gewoon maar mee. Stapje voor stapje. Het waren de mensen naast je, je buren."

Schwarzenegger vertelt dat zijn vader ook regelmatig dronken thuiskwam en verbaal en fysiek geweld gebruikte. "Ik verweet het hem niet omdat onze buurman hetzelfde deed, net als de buurman daarnaast", zegt hij. "Ze hadden fysieke pijn door de oorlogsverwondingen, en emotionele pijn van wat ze hadden gezien of gedaan."

