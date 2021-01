Wolkenboog, halo en ijshaar: een dag vol bijzondere weerverschijnselen

Een wolkenboog is een soort regenboog, maar bij deze boog regent het niet. Zo'n boog is te zien als er kleine druppeltjes in de lucht zweven terwijl de zon schijnt, en die moet ook nog vrij laag aan de hemel staan.

Het zonlicht wordt in de druppeltjes weerkaatst in de richting van de waarnemer. Daarbij worden de verschillende kleuren enigszins gescheiden. Ook in oplossende mist kan dit verschijnsel voorkomen, dan heet het een 'mistboog'.