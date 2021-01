Mogelijk over paar dagen eerste stemming over afzettingsprocedure tegen Trump

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden zal waarschijnlijk dinsdag of woensdag stemmen over een afzettingsprocedure tegen president Trump. Dat zegt James Clyburn, een van de belangrijkste Democraten in het Huis. Democraten willen een zaak tegen Trump beginnen vanwege het opruien van aanhangers die het Capitool bestormden.

Met slechts tien dagen tot de inauguratie van Joe Biden is het kort dag voor het opstarten van een afzettingsprocedure. Het doel lijkt dan ook niet zozeer het afzetten van Trump, maar om te voorkomen dat hij in 2024 nog een gooi kan doen naar het presidentschap. Want over die vraag wordt bij impeachment ook gestemd.

Als het Huis de procedure goedkeurt, moet de Senaat zich erover buigen. Maar als het aan de top van de Democratische Partij ligt gebeurt dat met vertraging.

De voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, de Democraat Nancy Pelosi, wil met vertraging voorkomen dat ze Joe Biden in de wielen fietst, zegt Clyburn. Want de Senaat zou anders rond diens inauguratie in beslag worden genomen door de impeachmentprocedure en geen aandacht meer hebben voor de benoeming van nieuwe kabinetsleden.

Clyburn oppert dat het papierwerk voor een afzettingsprocedure bijvoorbeeld pas na honderd dagen naar de Senaat gaat. "Laten we de verkozen president de honderd dagen geven die hij nodig heeft om op gang te komen", zegt hij.