PSV koestert magische match Malen en Zahavi: 'Moeten elkaar beter maken'

Eran Zahavi en Donyell Malen vieren een treffer in de topper tegen Ajax. - Getty Images

Bijna zeven jaar geleden keek Roger Schmidt tevreden toe hoe zijn Red Bull Salzburg Ajax in Amsterdam van de mat blies. Vandaag keerde hij terug in de Johan Cruijff Arena als trainer van PSV. En even leek de geschiedenis zich te herhalen. De Eindhovenaren begonnen met veel intensiteit, loerden op de omschakeling om er vervolgens razendsnel uit te komen. Precies zoals Schmidt het zo graag ziet. Uitgerekend Eran Zahavi, de bekritiseerde Israëlische spits die op voorspraak van Schmidt werd weggelokt uit China, stond twee keer op de juiste plek om het vonnis te voltrekken. En beide keren werd hij daartoe in staat gesteld door Donyell Malen (met een artistiek hakje en een onfeilbare voorzet). "Natuurlijk ben ik blij met mijn doelpunten", aldus de Israëlische spits na afloop. "Donyell heeft heel veel kwaliteiten. Vandaag heeft hij mij beter gemaakt, de volgende keer maak ik hem beter. Dat is het geheim."

Ook Malen geniet van de samenwerking met Zahavi. "Ik weet wel vaak wat hij wil", vertelde de ruim elf jaar jongere Oranje-international. "Ik voelde dat hij ergens in de buurt was en dan geef je hem. Natuurlijk wil je scoren als spits, maar dit is ook leuk." Trainer Schmidt zag het tevreden aan: "Dat liep heel goed vandaag met Malen en Zahavi. Dan is een coach niet nodig." 'Tevreden met gelijkspel' Maar PSV is niet Salzburg en het Ajax van toen is ook niet het Ajax van nu. Ondanks de riante voorsprong moest PSV vaak ver terug en kwam na een klein half uur goed weg toen Dusan Tadic op de paal knalde. De Serviër stond met een knappe dribbel en perfecte voorzet ook aan de basis van de 2-1 van Quincy Promes. Na rust poetste Ajax de schade helemaal weg via Antony. En vervolgens werd het billenknijpen voor de Eindhovenaren, al was Zahavi in de slotfase al struikelend nog dicht bij zijn hattrick. "Ik ben tevreden met een gelijkspel", draaide trainer Schmidt er niet omheen. "Al voelt het misschien anders als je een 2-0 voorsprong uit handen geeft. Zij voerden de druk wel op en wij moesten terug. Maar ook in de tweede helft kregen we nog twee, drie goede kansen. Nee, het resultaat is in orde."

Schmidt pareert kritiek op goede en slechte helften: 'Dat is een legende' - NOS

Legendes en diepteanalyse Toch zullen sommigen opnieuw gezien hebben dat PSV zoals zovaak een goede eerste en een veel mindere tweede helft afleverde. "Dat is een legende", pareert Schmidt fel. "Dat vind ik echt niet. Ik ga altijd wat dieper in de analyse en zie geen regelmaat." "In de tweede helft kwam Ajax met zoveel aanvallers op ons af", zag Zahavi. "Maar we hebben geknokt vandaag, dat was mooi om te zien."

PSV-trainer Roger Schmidt tijdens de topper tegen Ajax - ANP

Collega Erik ten Hag was complimenteus voor de tegenstander ("PSV is een heel goede ploeg") en voorspelt een spannend verloop van de competitie. Feit is dat de top van de eredivisie in elkaar schuift. Het verschil tussen koploper Ajax en nummer vier Vitesse is slechts drie punten. Woensdag komt nummer vijf AZ naar Eindhoven voor de volgende topper. Schmidt hoopt dan met Mario Götze nog wat extra kwaliteit te kunnen inbrengen. "We hebben geprobeerd Götze voor vandaag klaar te stomen, maar dat is niet gelukt. We proberen het nu voor woensdag." Ajax gaat donderdag op bezoek bij FC Twente, de huidige nummer zes.

Bekijk hieronder de samenvatting van de topper tussen Ajax en PSV.