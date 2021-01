Haller belangrijk voor Ajax, maar als invaller: 'Denk een goede keuze'

De vraag vooraf was vooral waarom de voor een recordbedrag van 22,5 miljoen gekochte spits niet in de basis stond. "Geen idee, dat moet je aan de trainer vragen", zegt Haller lachend. Zo gezegd, zo gedaan: "Omdat hij een drukke week had", antwoordt Ten Hag.

"Ajax recht rug na zwak begin." Als Erik ten Hag koppenmaker bij de krant zou zijn, zou dat boven het verhaal over de in 2-2 geëindigde topper Ajax-PSV staan. Mede dankzij kersverse aankoop Sébastien Haller, die de assist verzorgde op de gelijkmaker.

Als wissel zag Haller zijn ploeggenoten snel op achterstand komen; binnen twee minuten scoorde PSV en na twintig minuten stond het 0-2. Ten Hag frustreert zich erover, maar prijst zijn jongens ook over hoe zij het duel vervolgens kantelden.

"Dat is klasse, dat tekent de spirit in de ploeg. Want het was zeker niet makkelijk voor een aantal spelers om in de wedstrijd te komen", aldus Ten Hag, die zijn ploeg nog in de eerste helft de aansluitingsgoal zag maken.

Belangrijke rol Haller

Na rust poetste Ajax de schade helemaal weg, met zoals gezegd een hoofdrol voor Haller. Een doelpunt van de 26-jarige spits werd nog afgekeurd, maar even later gaf hij na sterk doorzetten de assist op de 2-2 van Antony.

"Het is wat frustrerend. We begonnen niet goed en kregen na drie minuten al een goal tegen", vertelt Haller over wat hij als wisselspeler zag vanaf de bank. "Daarna vochten we om terug te komen, dat was mooi om te zien."