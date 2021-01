Twitter verwijdert bericht Chinese ambassade over 'Oeigoerse baby-machines'

Twitter heeft een bericht verwijderd van de Chinese ambassade in de Verenigde Staten. Daarin schreef de ambassade dat Oeigoerse vrouwen door toedoen van China meer autonomie hebben gekregen en niet langer 'baby-machines' zijn.

Over het bericht was veel verontwaardiging ontstaan omdat uit getuigenissen van gevluchte Oeigoerse vrouwen blijkt dat ze door de Chinese staat gedwongen worden tot geboortebeperking en abortus en soms zelfs buiten hun medeweten worden gesteriliseerd.

Het verwijderde bericht is vervangen door de de melding dat deze tweet de Twitter-regels heeft overtreden. Meer uitleg wordt niet gegeven, maar het is bekend dat Twitter tegenwoordig strenger optreedt tegen berichten die desinformatie verspreiden of aanzetten tot geweld.

In dat kader werd onlangs ook het account van president Trump geblokkeerd en een paar dagen later werd hij helemaal van Twitter verbannen.