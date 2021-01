Geen sprookje voor Marine tegen Spurs, wel stunt vierdeklasser tegen Leeds

Het mooiste affiche in de derde ronde van de FA Cup was ongetwijfeld Marine-Tottenham Hotspur. De club uit Crosby, een klein stadje aan de kust in het noordwesten van Engeland, nam het op tegen de nummer vier van de Premier League.

Marine komt uit in de Northern Premier League, het achtste Engelse niveau. Nooit eerder in het 150-jarige bestaan van de FA Cup zat er zo'n groot gat tussen de competities van beide ploegen.

Na de loting voor de derde ronde was de extase bij Marine groot, maar dat de wedstrijd in een leeg stadion moest worden gespeeld was een flinke teleurstelling. De club had zonder coronamaatregelen meer dan 100.000 euro op kunnen strijken aan sponsorinkomsten.

Daarom begon Marine een virtuele kaartverkoop om zo'n 30.000 euro op te halen, een kwart van het jaarlijkse salarisbudget van de club.

Dat zijn bedragen waar ze bij de club uit Londen niet van wakker liggen. De spelers van Spurs zijn in hun eigen hypermoderne stadion, dat ruim 1 miljard euro gekost heeft, gewend aan comfort en luxe.