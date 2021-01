IOC-lid Pound: 'Duidelijkheid over Spelen mogelijk pas in mei'

Of de (uitgestelde) Olympische Spelen van Tokio dit jaar wel door kunnen gaan, blijft nog altijd ongewis. Dat zegt IOC-lid Dick Pound in een interview met de NOS.

Pound is hoopvol dat de noodtoestand die vrijdag in Japan is ingegaan vanwege de toename van het aantal coronagevallen snel effect heeft, maar hij geeft ook aan dat de ontwikkelingen rond Covid-19 nog altijd voor een vraagteken zorgen.

"We hopen dat de corona-uitbraak dan op zo'n manier te controleren is dat we veilige Spelen kunnen laten plaatsvinden", vertelt Pound die ook zegt dat er geen datum is geprikt waarop een knoop moet worden doorgehakt.

"We hebben geen harde deadline wanneer we moeten beslissen of de Spelen wel of niet doorgaan, maar op persoonlijke titel zou ik zeggen dat dat is wanneer de sponsoren en de media hun spullen moeten verschepen naar Japan. Dat zal in mei, juni zijn dus dat geeft ons nog wat tijd."

Liefde bekoeld

Ondertussen is het enthousiasme voor de Olympische Spelen in Japan zelf aardig tanende. Uit een onderzoek van de Japanse publieke omroep bleek dat nog maar 27 procent van de bevolking de Spelen door wil laten gaan zoals gepland. Zondag deed het persbureau Kyodo News daar nog een schepje bovenop met een enquête. Daaruit bleek dat ruim 80 procent van de ondervraagden van mening is dat het evenement maar helemaal niet door moet gaan.