Ajax knokt zich tegen PSV terug na vroege achterstand in enerverende topper

Ajax en PSV hebben in een buitengewoon interessante topper gelijkgespeeld: 2-2. Hoewel de Eindhovenaren een 0-2 voorsprong weggaven, zal de Amsterdamse thuisploeg gezien het beeld van de hele wedstrijd het gevoel hebben dat het zichzelf niet heeft beloond. Door het gelijkspel blijft Ajax koploper, op een punt gevolgd door PSV. Feyenoord en Vitesse, die dit weekend wel wonnen, omarmen het resultaat in Amsterdam. Beide ploegen staan nu twee punten achter op Ajax. Voor PSV was de tandem Eran Zahavi-Donyell Malen zondag goud waard. Beide Eindhovense goals van Zahavi vielen na een goede combinatie tussen de aanvallers. De Israëliër keerde terug van een blessure en startte mede vanwege de afwezigheid van de niet fitte Mario Götze. Bij Ajax begon de kersverse aankoop Sébastien Haller op de bank. Messcherpe start van PSV Ajax-PSV was niet alleen een rechtstreeks gevecht om de koppositie, maar ook de eerste topper van dit eredivisieseizoen. Bewust gepland in januari, in de hoop dat fans aanwezig konden zijn. Maar ook zonder hun aanwezigheid was het een spetterende clash, vanaf het eerste fluitsignaal. Al binnen twee minuten leidde PSV in de Johan Cruijff Arena. Verdediger Olivier Boscagli vond met een pass door de as Malen en de Oranje-international toonde zijn klasse door de bal technisch vaardig met de hak door te spelen op Zahavi, die oog in oog met Ajax-doelman André Onana scoorde: 0-1.

PSV'er Eran Zahavi (tweede van rechts) en zijn ploeggenoten zijn dolblij met de 1-0 tegen Ajax - Getty

Met zijn eerste balcontact van de wedstrijd schoot Zahavi zich in de geschiedenisboeken; het was de 5000ste eredivisietreffer van PSV. Maar bovenal was de toon direct gezet. Binnen tien minuten vond PSV'er Philipp Max uit een vrije trap vanaf rand strafschopgebied bijna het tweede doelpunt, maar Onana strekte zich knap. De Amsterdamse ploeg meldde zich daarop geregeld voor het vijandige doel, maar creëerde geen grote kansen. Sterker, PSV breidde de score uit. En het zal trainer Schmidt deugd doen dat het doelpunt viel door hoog druk te zetten op de Amsterdamse speelhelft - dat is immers onderdeel van zijn filosofie. Linksback Max ontfutselde Ajax-buitenspeler Antony de bal op links, waarop PSV rap richting doel trok. Zahavi stuurde Malen diep en die trok de bal op zijn beurt weer terug op zijn 33-jarige kompaan: 0-2. Ajax neemt heft in handen Ajax-trainer Erik ten Hag stuurde daarop Haller de dug-out uit om zich te gaan warmlopen. In het veld schroefde zijn ploeg het tempo op en ging de duels harder aan. Dat leidde na een halfuur bijna tot de aansluitingstreffer, maar de bal spatte na een inzet van Dusan Tadic uiteen op de paal. Vijf minuten voor rust vond Ajax het net dan toch. Na opnieuw een stevig duel - Ajacied Nicolás Tagliafico won dat van Denzel Dumfries - omspeelde Tadic verdediger Jordan Teze. De Ajax-aanvoerder vond de vrijstaande Quincy Promes in het zestienmetergebied en die scoorde.

Quincy Promes juicht na zijn aansluitingstreffer tegen PSV (1-2) - Pro Shots

In de jacht op de gelijkmaker debuteerde na rust Haller. Prompt dacht de recordaankoop van de club (22,5 miljoen euro) aan die taak te voldoen, door na een dieptepass van Tadic te scoren. Maar Haller stond buitenspel en dus werd het doelpunt afgekeurd. Het laatste halfuur brak aan en de Amsterdamse ploeg greep de regie. De druk op de PSV-verdediging werd groter en groter en resulteerde zelfs in de gelijkmaker. Tadic was ook bij deze goal belangrijk. Hij vond Haller, die Antony in stelling bracht. De Braziliaan, die bij de 0-2 van PSV nog ongelukkig balverlies leed, schoot al vallend raak: 2-2. Met nog 25 minuten te spelen lag het momentum bij de thuisploeg. PSV had zich na de tweede goal van Zahavi, op een snelle uitbraak vlak voor rust en een verwoestende vrije trap van Max in de tweede helft na, niet meer voor het Amsterdamse doel zien. Angst om te verliezen Ajax liet de greep op PSV iets verzwakken. De angst om niet te verliezen was misschien wel groter dan de wil om te winnen. Toch was het richting de slotfase meerdere keren gevaarlijk via Promes. Bij PSV leek datzelfde het geval, hoewel de ploeg in de slotfase enkele keren gevaarlijk werd. Het voelde zich in de laatste minuten bestolen omdat Ryan Gravenberch de bal in het strafschopgebied op zijn armen leek te krijgen, maar scheidsrechter Björn Kuipers wuifde het weg.