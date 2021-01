Na donderdag grote kans op winters weer in Nederland

Weerman Gerrit Hiemstra: "Voor de lange termijn kijken we vooral naar de zogenoemde 'pluim' en daarin is nu te zien dat het waarschijnlijk 4 nachten gaat vriezen." De pluim is een grafiek waarin een verzameling van 50 weerberekeningen worden weergegeven.

De kans op winterse weersomstandigheden wordt langzaam groter. Dat kunnen we zeggen op basis van de berekeningen van de weercomputers voor de lange termijn. Na donderdag is de kans groot dat er een langere periode met vorst komt. Waarschijnlijk blijft het beperkt tot lichte vorst, dat wil zeggen minimumtemperaturen tussen 0 en -5°C. Zodra het kouder wordt dan -5°C spreken we van matige vorst, maar de kans daarop lijkt nog niet groot te zijn.

Elk van deze 50 berekeningen heeft een even grote kans dat die het bij het rechte eind heeft; voor elke berekening is die kans dus 2%. Als veel van die berekeningen onder het vriespunt uitkomen, is de kans op vorst groot. Voor komende zaterdag bijvoorbeeld zijn er 5 lijntjes die boven nul blijven en de andere 45 komen onder nul, dus de kans dat het zaterdagochtend in De Bilt vriest is 90%.

"Dit betekent niet dat we nu achterover kunnen leunen en er vanuit kunnen gaan dat deze verwachting uitkomt", zegt Gerrit Hiemstra. "Het blijft een weersverwachting met een onzekerheid. Maar hoe dichter we bij donderdag komen, hoe duidelijker het wordt. Morgen zijn er nieuwe berekeningen, die waarschijnlijk een duidelijker beeld geven en dan weten we ook weer zekerder wat het uiteindelijk gaat worden. Nog even afwachten dus!"