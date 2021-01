Giakoumakis bezorgt VVV met twee goals belangrijke zege op Willem II

In de gevarenzone van de eredivisie heeft VVV-Venlo drie heel belangrijke punten gepakt tegen Willem II. VVV won dankzij spits Georgios Giakoumakis thuis met 2-1 en passeerde Willem II én ADO Den Haag op de ranglijst. De ploeg uit Venlo staat nu vijftiende.

Willem II was voor de rust sterker, maar benutte slechts een van zijn kansen: na een vrije trap van Mike Trésor na een kwartier spelen plofte de bal ineens voor de voeten van Jan-Arie der Heijden, die meteen uithaalde en scoorde.

In het eerste kwartier was er sowieso veel te beleven in De Koel. Namens Willem II misten Ché Nunnely en Kwasi Wriedt kansen, namens VVV stuitten Georgios Giakoumakis en debutant Kristopher da Graca op de alerte keeper Jorn Brondeel.