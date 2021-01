Van der Sar verwacht arbitrage in zaak-Nouri: 'Zijn er helaas niet uitgekomen'

Van der Sar verwacht arbitrage in zaak-Nouri: 'We zijn er helaas niet uitgekomen' - NOS

De kans is groot dat de rechter binnenkort moet oordelen over de schadevergoeding die Ajax de familie van Abdelhak Nouri verschuldigd is. "We hebben met familie en juristen gesproken, maar we zijn er helaas niet uitgekomen", vertelde algemeen directeur Edwin van der Sar voor de topper tegen PSV. Ruim drieënhalf jaar zijn inmiddels verstreken sinds die vreselijke zomeravond in Oostenrijk. Tijdens het oefenduel met Werder Bremen stond het hart van Abdelhak Nouri stil. Nouri liep een hersenbeschadiging op en zal nooit meer voetballen. Een jaar later erkende een geëmotioneerde algemeen directeur Edwin van der Sar bij een speciaal ingelaste persconferentie dat Ajax volledig aansprakelijk was; de behandeling op het veld zou niet adequaat zijn geweest. Afgelopen zomer liep het contract van Nouri af, een contract dat door de Amsterdammers tot die tijd werd gerespecteerd. Daarna zou een regeling moeten komen die recht moet doen aan de gederfde inkomsten van de voetballer, die een grote toekomst werd voorspeld. Maar al het overleg daarover is tot op heden op niks uitgelopen. Van der Sar: "De kans op een arbitragezaak is aanwezig, helaas."

Van der Sar: 'Sportieve doelstellingen blijven overeind, ondanks coronacrisis'

Dat Ajax de meest kapitaalkrachtige club van Nederland is, is geen geheim. Maar ook in de hoofdstad zijn de financiële gevolgen van de coronacrisis fors. De club maakte geen gebruik van de NOW-regeling, waarmee de overheid een bijdrage levert aan de personeelskosten. Maar wel heeft de club een deel van de 470 medewerkers gevraagd om salaris in te leveren. Hoe verantwoord is het dan om een recordbedrag van 22,5 miljoen euro uit te geven voor een nieuwe spits? "Onze sportieve doelstellingen blijven overeind, ondanks de coronacrisis. En die doelstellingen zijn richting Europa, daar willen we presteren." Van der Sar maakt ook graag een kanttekening. "Je hebt de bedrijfsbegroting en de potjes aan- en verkoop. De afgelopen jaren hebben we natuurlijk veel verkocht: Hakim Ziyech, Donny van de Beek, Sergiño Dest, Sven Botman. Dan is het ook wel logisch dat er geld is om te investeren. Maar dat komt uit een ander potje dan de begroting van de seizoenkaarten en de lege businessseats."