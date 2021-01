Met De Jong als debutant verliest Heerenveen aansluiting met subtop

Met voormalig Oranje-international en aanwinst Siem de Jong in de basis had het nieuwe jaar goed moeten beginnen voor sc Heerenveen. De Friezen gingen met de debutant in hun midden op eigen veld echter hard onderuit tegen Fortuna Sittard: 1-3.

Helemaal verrassend was de winst van Fortuna niet, want de Limburgers zijn al zes wedstrijden op rij ongeslagen in de eredivisie en stijgen naar de twaalfde plaats.

Heerenveen is achtste op zeven punten van plaats zeven, die recht geeft op de play-offs.