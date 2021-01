6657 nieuwe besmettingen gemeld, minder dan gemiddeld

Komende dinsdag maakt het kabinet of de lockdown kan worden versoepeld. De verwachting is dat dit niet het geval is; daarvoor zou het aantal besmettingen eerst minstens moeten halveren en zouden ook andere 'signaalwaarden' zoals het aantal ziekenhuisopnames lager moeten worden.

De afgelopen week vertoonde het aantal positieve testen een grillige lijn, met op donderdag weer bijna 10.000 positieve testen. Maar gemiddeld genomen blijft er sprake van een afname. Op dit moment is die over de afgelopen zeven dagen zo'n 11 procent ten opzichte van de week ervoor.

In de ziekenhuizen neemt de bezetting wel langzaam maar zeker af. Er liggen nu 2561 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 2574), van wie 711 op de IC (gisteren: 700), meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

54 overleden covid-patiënten

Het is nog te vroeg om de licht verbeterende situatie in de ziekenhuizen al vertaald te zien in de dodencijfers. Bij het RIVM werden de afgelopen dag 54 overleden covid-patiënten gemeld. Gisteren waren dat er nog 139. De afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM gemiddeld 108 doden per dag, tegen 88 doden per dag een week eerder.