Politie beëindigt illegaal feest in verlaten bioscoop Hulst

"Voormalige nooddeuren konden eenvoudig geopend worden om daarna zes meter naar beneden te vallen", meldt de politie. Ook vluchtten feestgangers weg over de daken.

Rond 01.40 uur gingen agenten af op meldingen van geluidsoverlast door muziek. Omdat de feestvierders de deuren niet wilden openen, forceerde de politie de ingang. Aanwezigen sloegen op de vlucht en daarbij ontstonden volgens de politie "levensgevaarlijke situaties" vanwege houtrot, gladde vloeren door duivenpoep en verschillende niveaus in het oude pand.

De politie heeft vanochtend vroeg een einde gemaakt aan een illegaal feest in Hulst in Zeeuws-Vlaanderen. Zo'n vijftig mensen hielden daar "een behoorlijk feest" in de zalen van een oude bioscoop, aldus agenten.

De politie gaf de overige aanwezigen de mogelijkheid het pand te verlaten, nadat hun gegevens waren genoteerd. Bij controle bleken er nog meerdere mensen in het gebouw te zijn, over het algemeen twintigers die allemaal in de regio wonen.

De politie heeft een mengpaneel, geluidsboxen en een statief in beslag genomen en overlegt met de gemeente Hulst of er verdere maatregelen genomen moeten worden. Ook is de gemeente gevraagd om het bioscooppand goed af te sluiten.