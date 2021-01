Ministers overleggen over verlenging lockdown

Op het Catshuis in Den Haag overleggen leden van het kabinet weer met deskundigen over de coronacrisis. Het gaat dan vooral over de vraag of de lockdown die sinds half december geldt moet worden verlengd.

Onder meer scholen en niet-essentiële winkels zijn dicht, de scholen tot 18 januari en de winkels tot 20 januari. Omdat de besmettingscijfers nog steeds hoog zijn, hebben verschillende deskundigen gepleit voor verlenging van de maatregelen.

Leden van het kabinet wilden de afgelopen week niet te veel vooruitlopen op wat er gaat gebeuren, maar lieten zich niet al te optimistisch uit over eventuele versoepelingen. Veel ingewijden in Den Haag houden er rekeningen mee dat de maatregelen met zeker twee weken worden verlengd.

De komende dagen zijn er nog meer overleggen. Dinsdagavond is er dan weer een persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge van Volksgezondheid.

Rutte kwam zoals gewoonlijk op de fiets: