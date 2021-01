De Vrij en Karsdorp houden elkaar in evenwicht in Italiaanse topper

Rick Karsdorp en Stefan de Vrij gaan beiden vol overgave naar de bal in de topper. - Pro Shots

Stefan de Vrij en Rick Karsdorp hebben de punten in de Serie A-topper tussen Internazionale en AS Roma verdeeld. In Rome eindigde het duel, net als de vorige twee edities, in een 2-2 gelijkspel. Beide ploegen verliezen zodoende terrein op koploper AC Milan. De achterstand van Inter op de stadgenoot is nu drie punten, Rome volgt op zes punten.

AC Milan had zaterdag de koppositie verstevigd dankzij een 2-0 zege op Torino en dus wist Internazionale zondag wat het te doen stond in de topper in Rome. Toch leek de ploeg van Antonio Conte niet bij de les. De manier waarop Roma na ruim een kwartier de score opende was tekenend daarvoor. Lorenzo Pellegrini mocht in alle vrijheid aanleggen vanaf een meter of twintig en zijn niet al te overtuigende schot hobbelde zo in de hoek naast de verbouwereerde doelman Samir Handanovic. Ook Karsdorp kreeg een grote kans op een treffer, maar zijn inzet werd nog net uit de hoek getikt. Aan de andere kant waren Romelu Lukaku en Lautaro Martínez dicht bij de gelijkmaker.

Romelu Lukaku in een sprintduel met Chris Smalling - AFP

Wat Conte precies gezegd heeft in de kleedkamer zullen we waarschijnlijk nooit weten, maar Inter begon furieus aan het tweede bedrijf. Amper twee minuten na rust kreeg Lukaku al bijna de gelijkmaker op zijn naam. De boomlange spits kopte uitstekend naar de grond, maar zag de bal net langs de paal verdwijnen. De kans van Martínez, even later was nog veel groter. Lukaku draaide knap weg bij zijn verdediger en bood de Argentijn met een afgemeten voorzet een enorme kans, maar Martínez schoot de bal toch tegen doelman Pau López. De gelijkmaker kon niet uitblijven. En die kwam er. Uit een corner kopte de Slowaakse verdediger Milan Skriniar de bal steenhard achter López. Inter hield Roma vervolgens bij de strot en liet niet meer los. Een geweldige rush van Achraf Hakimi werd nog net uit de korte hoek getikt door de doelman. Die was echter kansloos op een schitterende uithaal van de Marokkaans international, die via de onderkant van de lat in de verre kruising binnensloeg.

Achraf Hakimi heeft op prachtige wijze de 1-2 gemaakt in de topper tegen AS Roma. - AFP

Na die 2-1 liet Inter de teugels weer vieren en viel zo terug in het zwakke spel van de eerste helft. Roma wist daar aanvankelijk echter niet van te profiteren. Onder anderen Henrich Mchitarjan en Karsdorp lieten grote kansen liggen op de 2-2. Vijf minuten voor tijd bezorgde Gianluca Mancini de Romeinen toch nog een punt. Eerst knalde de verdediger nog hard op de vuisten van Handanovic, maar uit de hoekschop die daaruit voortkwam wist Mancini de Sloveense doelman toch te verschalken.