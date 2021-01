Feyenoord tevreden na zege op Sparta: 'Belangrijk om zo te starten'

Feyenoord is de tweede seizoenshelft begonnen met een zege op stadgenoot Sparta: 2-0. De ploeg van Dick Advocaat is door dit resultaat Vitesse weer gepasseerd en staat derde.

Feyenoord maakte in het begin een scherpe en geconcentreerde indruk en na elf minuten was het bij de eerste doelpoging al raak: Lutsharel Geertruida kopte van dichtbij binnen op aangeven van Marcos Senesi.

In de slotfase ging Sparta op zoek naar de gelijkmaker, maar verder dan een schot in het zijnet van Mario Engels kwamen de Spartanen niet.

Sparta en Feyenoord hielden elkaar vervolgens aardig in balans, maar de kansen waren voor de bezoekers. Zo wipte Sinisterra de bal na een fraaie pass van Steven Berghuis na ruim een uur over het doel van Sparta-keeper Maduka Okoye.

Na rust was er iets meer te beleven op Spangen. Pratto kreeg in de 56ste minuut zijn tweede grote kans: nadat hij in stelling was gebracht door Luis Sinisterra schoot hij alleen voor de keeper, weliswaar gehinderd door Mica Pinto, ver naast.

Sterker nog: in de blessuretijd maakte Nicolai Jørgensen, de vervanger van Pratto, er met een hard schot op aangeven van Berghuis nog 2-0 van. Het was de tweede eredivisietreffer van het seizoen voor de Deen.

Pratto bevalt Advocaat

Aanvoerder Berghuis was "heel erg tevreden" met de zege in de stadsderby. "We stonden goed en hebben weinig kansen weggegeven. Het is belangrijk om deze maand goed te starten."

Ook over Pratto ("ervaren, slim, scherp in zijn loopacties") was Berghuis te spreken. Net als trainer Dick Advocaat. "Pratto beviel me wel, hij staat er", sprak Advocaat.

Bekijk de reacties van Dick Advocaat, Steven Berghuis en Henk Fraser na Sparta-Feyenoord.