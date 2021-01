Ronde van Polen evenement van het jaar in eigen land, geen woord over Jakobsen

De organisatie van de Ronde van Polen is zaterdag op het jaarlijkse Sportgala in eigen land uitgeroepen tot evenement van het jaar. Dat is op z'n minst opmerkelijk te noemen, gezien de tumultueuze verlopen editie van afgelopen jaar. Fabio Jakobsen crashte zwaar in de eerste etappe, waarna de organisatie van de Ronde zware kritiek te verduren kreeg.

Op het gala, georganiseerd door de Poolse sportkrant Przeglad Sportowy, werd de organisatie echter geprezen voor de manier waarop het in tijden van de coronapandemie het evenement heeft weten te organiseren. Maar over de crash van Jakobsen werd met geen woord gerept.

"Het is een grote eer na een moeilijk jaar", twitterde de organisatie van de koers direct na het in ontvangst nemen van de prijs. Daarmee enkel doelend op de coronapandemie die de sportwereld vorig jaar in z'n greep hield.