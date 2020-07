Op vakantie tussen de 'rellende tieners' in Albufeira: 'Ik schaam me diep'

Elsa de Goeij en haar vriend Romeo zijn net terug van een vakantie in het Portugese Albufeira. Normaal gesproken zijn ze uitgerust na twee weken zon. Nu niet. "Ik heb zeker 5 nachten niet geslapen door die feestende Nederlandse jongeren: het was een puinhoop. Op een gegeven moment kwam de politie met knuppels en al ons hotel binnen. De rellende scholieren wilden echt niet luisteren." De Goeij zegt zich diep te schamen voor het gedrag van haar landgenoten. "Voor wie denkt: dat valt wel mee? Nou, echt niet. Ik schaam me diep. We durfden onze huurauto niet eens voor het hotel te parkeren, omdat er 's nachts flessen bier van het balkon werden gegooid." Elsa filmde het treffen tussen de Nederlandse tieners en de Portugese politie met wapenstokken vanaf haar balkon:

Portugese politie slaat met wapenstok in op Nederlandse feestgangers - NOS

De feestende middelbare scholieren in de Algarve zijn in opspraak geraakt, omdat ze overlast veroorzaakten en de coronaregels overtraden. Een aantal is op de bon geslingerd. Ook Max (18) is op dit moment op vakantie in 'Albu', zoals de jongeren de plaats aan de Algarve liefkozend noemen. Hij komt uit het Gooi en is op examenreis samen met zijn vrienden van een middelbare school in Laren. Ze zitten niet in een hotel, maar hebben via Homeaway een villa met zwembad gehuurd op 10 minuutjes van uitgaanscentrum The Strip.

NOS / eigen foto

"Het is hier best wel een chaos, de militaire politie is 's avonds overal. In een club, Albufissa, moet je eigenlijk op een stoeltje zitten, maar wij gaan toch dansen. Dan komt de militaire politie en gaat iedereen weer zitten. Maar als ze weg zijn, staat iedereen weer op." Om het kat-en-muisspel te omzeilen, geven de jongeren nu huisfeesten. "Dat doen heel veel mensen. We zijn met tientallen vriendengroepen uit het Gooi hier." Deze Nederlandse jongeren vinden de Portugese politie streng:

Dichte clubs, strenge politie: domper voor Nederlandse jongeren op reis - NOS

Elsa de de Goeij boekte haar last-minute bij Sunweb. Onder de Sunweb Group vallen ook jongerenreisorganisaties als Gogo en Beach Masters. "Ik had geen idee dat ik terecht zou komen in een feesthotel met vijftig middelbare scholieren op eindexamenreis." Al is ze zelf wel wat gewend: ze houdt wel van een biertje en van feest. "De kroegen moeten hier om 11 uur 's avonds dicht en dan feesten ze verder in het hotel tot 5 uur 's ochtends." En dat geeft overlast. "Geloof me, uit die draagbare JBL-boxen komen echt keiharde beats." De jongeren beseffen volgens haar niet dat de coronamaatregelen in Portugal een stuk strenger zijn dan in Nederland. Je moet een mondkapje op, je mag niet met meer dan twintig personen samenkomen en je moet 1,5 meter afstand bewaren. En als je je niet aan de regels houdt, dan treedt de politie op: "De politie is hier echt wel een keer klaar met de jongeren: wil je niet horen, dan moet je maar voelen."

Elsa de Goeij en haar vriend Romeo op vakantie - NOS / eigen foto