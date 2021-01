Verdacht pakket bij Poolse supermarkt in Aalsmeer blijkt loos alarm

Poolse supermarkten zijn de laatste tijd doelwit van aanslagen. Sinds december zijn er vijf ontploffingen geweest bij Poolse supermarkten die in handen zijn van een Iraaks-Koerdische familie.

Vorige maand ging een explosief af bij een Poolse supermarkt in Aalsmeer, aan de Ophelialaan. In Beverwijk waren twee supermarkten doelwit en ook in Tilburg en Heeswijk-Dinther werden supermarkten getroffen. Vorige week was er opnieuw een aanslag op een Poolse supermarkt, Warszawa XL in Tilburg.

Bij een aantal aanslagen zijn restanten gevonden van gele jerrycans. De politie denkt dat er een groep daders achter zit. In december werd een foto van een verdachte van de ontploffing in Heeswijk-Dinther verspreid. Ondanks enkele tips heeft dit nog niet tot een aanhouding geleid.