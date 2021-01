Politie deelt 70 boetes uit bij car meeting in Groningen

De politie heeft gisteravond een eind gemaakt aan een car meeting in Groningen. Zeventig deelnemers hebben een boete gekregen.

De aanwezigen hadden zich verzameld op een parkeerterrein in de stad. Vanwege corona is het niet toegestaan om met meerdere mensen samen te komen. "Daarnaast is voor dit soort bijeenkomsten met auto's een vergunning nodig", aldus de politie.

De politie sloot het terrein waarop de auto's stonden af, net als een aantal toegangswegen. Niet iedereen is bekeurd, een aantal mensen verdween door over een hek te klimmen, schrijft RTV Noord. Ook bleef een aantal auto's achter. De politie heeft van de achtergebleven voertuigen de kentekens genoteerd.

Op een car meeting komen autoliefhebbers bij elkaar om elkaars auto te bewonderen. De bijeenkomsten pakken soms groot uit. Vorig jaar september maakte de politie een eind aan een car meeting in Zoetermeer waar zo'n 300 deelnemers aanwezig waren.