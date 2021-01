CDA-voorman Hoekstra wil niet regeren met PVV

Aankomend CDA-leider Hoekstra vindt het "niet goed voorstelbaar" dat zijn partij na de verkiezingen met de PVV gaat regeren. Gisteren presenteerde de PVV haar verkiezingsprogramma en pleitte daarin onder meer voor een verbod op het verspreiden van de "islamitische ideologie". Partijleider Wilders wil verder een ministerie voor De-islamisering en hij vindt dat tijdelijke asielvergunningen voor Syriërs moeten worden ingetrokken.

In WNL op Zondag noemde Hoekstra het PVV-programma "geen aanbeveling om samen op weg te gaan". Hij voegde eraan toe dat het CDA alleen kan regeren met "partijen die de rechtsstaat serieus nemen en ten volle onderschrijven". Hoekstra hekelde de manier waarop de PVV omgaat met religie en andere vrijheden.

Rutte I

In het eerste kabinet-Rutte werkte het CDA, na een hoogoplopende interne discussie, wel samen met de PVV. De partij van Wilders gaf toen gedoogsteun aan een coalitie van VVD en CDA, maar het kabinet viel binnen anderhalf jaar na een conflict over bezuinigingen.

Voormalig CDA-leider Buma zei later dat hij niet meer met de PVV wilde regeren en ook volgens Hoekstra ligt samenwerking "totaal niet voor de hand". Ook hij verwees naar "het drama met het eerste kabinet-Rutte".

De minister van Financiën zou gisteren officieel tot lijsttrekker van het CDA worden gekozen, maar door technische problemen bij een digitaal congres is dat nog niet gebeurd. Zijn verkiezing is een formaliteit, want hij is de enige kandidaat.