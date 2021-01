Geen Haller en Götze bij Ajax-PSV • Fortuna straft fouten Heerenveen af

Aanvoerder Berghuis was "heel erg tevreden" met Feyenoords zege in de stadsderby, eerder vandaag.

"We stonden goed en hebben weinig kansen weggegeven. Het is belangrijk om deze maand goed te starten."

Ook over Pratto ("ervaren, slim, scherp in zijn loopacties") was Berghuis te spreken. Net als trainer Dick Advocaat. "Pratto beviel me wel, hij staat er", sprak Advocaat.