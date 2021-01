Ongelukken mogelijk door gladheid, twee doden in Oud-Beijerland

Automobilisten en andere weggebruikers hebben vannacht en vanochtend last gehad van de gladheid. Op meerdere plekken waren er ongelukken.

In Oud-Beijerland kwamen vanochtend twee mensen om het leven toen hun auto van de weg raakte en in het water belandde. Volgens de politie is het ongeluk mogelijk veroorzaakt door gladheid. De slachtoffers zijn een man van 25 en een vrouw van 21 uit Oud-Beijerland.

Ook in Moergestel, bij Tilburg, ging het mis. Daar sloeg vannacht een auto over de kop. Vermoedelijk speelde de gladheid daarbij een rol, schrijft Omroep Brabant.

De ravage was aanzienlijk: