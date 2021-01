De radicale aanpak van Schmidt bij PSV: 'Een speler heeft geen pauze'

PSV-trainer Schmidt: 'We zijn klaar om een topwedstrijd te spelen tegen Ajax' - NOS

Roger Schmidt moest even wennen aan PSV. En PSV ook vooral aan Roger Schmidt. Deze maand moet in alle topwedstrijden blijken of de aanpak van de Duitse trainer de juiste is voor de Eindhovenaren. "Het valt sommige spelers zwaar, ze zijn het niet gewend", zegt de veeleisende Schmidt. Maar nu moet zijn elftal er staan, als vanmiddag in de Johan Cruijff Arena met de wedstrijd tegen Ajax de eerste grote test wacht. Ook krachtmetingen met AZ (drie dagen later) en Feyenoord (31 januari) volgen deze drukke periode nog.

Roger Schmidt, trainer van PSV, op het trainingsveld - AFP

Hoewel PSV een punt minder heeft dan koploper Ajax en het doelsaldo twintig goals slechter is, lijken de Eindhovenaren vooral de laatste tijd weinig meer onder te doen voor de Amsterdammers. "PSV is stiekem naar het niveau van Ajax toe geslopen", roemde analist Pierre van Hooijdonk het werk van Schmidt in Studio Voetbal. "Op dit moment is PSV favoriet voor de titel", voegde Ibrahim Afellay daaraan toe. "Ze hebben meer power én ze ruiken bloed."

Quote We gaan heel goed met elkaar om, durven eerlijk naar elkaar te zijn en zijn professioneel. PSV-aanvoerder Denzel Dumfries over de aanpak van trainer Roger Schmidt.

Toch kenmerkte het spel van PSV zich voor de winterstop ook door plotselinge inzinkingen. "Alle spelers op hetzelfde niveau krijgen qua concentratie en discipline, dat is een grote uitdaging", zegt Schmidt over zijn werkwijze. "Een speler weet dat hij in de wedstrijd geen pauze heeft. Hij moet erbij blijven, hij moet zich altijd concentreren. Wat er ook gebeurt, je hebt een opgave." Schmidt gebruikte al ongelofelijk veel spelers, in de eredivisie alleen al 28. Dat zijn er meer dan bij Feyenoord (26), Ajax (24) en AZ (21). En het worden er nog meer, met de naderende rentree van Marco van Ginkel en Érick Gutiérrez. Schmidt schreef zelfs een boek over zijn extreme aanpak. En dat hij lak heeft aan reputaties, bewees hij tegen Heerenveen. Met Philipp Max, Cody Gakpo, Mohamed Ihattaren, Donyell Malen en Mario Götze durfde hij het aan zijn gevestigde namen te wisselen voor veelal jong talent. Er werd een zwaarbevochten punt gepakt.

Schmidt over zijn werkwijze: 'Valt sommige spelers bij PSV zwaar' - NOS

Schmidt presenteert zich in vloeiend Engels buiten de lijnen als een rustige, bescheiden man. Op het trainingsveld heeft hij een heel andere persoonlijkheid. De Duitser zit er bovenop, is er stellig van overtuigd dat zijn spelers slechter worden als hij ze met rust laat. In zijn boek vertelt hij ook het concentratievermogen van voetballers te trainen, zodat ze zijn strijdplan tot in de perfectie kunnen uitvoeren. Meerdere keren kwam PSV met de schrik vrij na een terugval, maar over het algemeen kan Schmidt terugkijken op een redelijk stabiel eerste halfjaar. Op een kleine herfstdip na, mede door een heftige coronauitbraak in de selectie. Donderspeech in het Duits Aanvoerder Denzel Dumfries herinnert zich ook een woede-uitbraak in de rust van het Europa League-duel met PAOK, toen PSV onnozel op achterstand was gekomen. Schmidt hield zijn donderspeech ineens in het Duits. "Dan weet je dat hij echt boos is." PSV verloor sindsdien geen wedstrijd meer, is al elf officiële duels ongeslagen. Het harde regime van Schmidt zorgt volgens Dumfries voor een sterke teamgeest, vertelde hij op het clubkanaal. "We gaan heel goed met elkaar om, durven eerlijk naar elkaar te zijn en zijn professioneel. Binnen en buiten het veld." Dat werd duidelijk toen Mohamed Ihattaren na een moeilijke periode zijn eerste treffer maakte en Schmidt in de armen viel. En dat terwijl de twee in de voorbereiding nog zo met elkaar overhoop lagen.

Mohamed Ihattaren viert zijn treffer met Roger Schmidt - AFP

Het 'Kapitel Schmidt', met veel energie en spektakel een aanval doen op de eerste plek, gaat volgens Dumfries eigenlijk nu pas beginnen. Ook de Oranje-international is bewust van zijn taak om met deze moderne voetbalfilosofie na drie jaar weer een prijs naar Eindhoven te halen. "Het beste van dit PSV heeft nog niemand gezien."