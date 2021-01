Ten Hag maakt voor PSV tussenbalans op: 'Het heeft ons niet meegezeten'

Ajax-trainer Erik ten Hag kan niet wachten om aan de supermaand januari te beginnen. Wedstrijden tegen PSV, Feyenoord en AZ, en dat allemaal in één maand. Dat is wat Ajax wil: topwedstrijden spelen.

De situatie is bekend, publiek zal er nog steeds niet bij zijn. En dus krijgen de mensen thuis een maand voorgeschoteld met liefst zes toppers. Als bonus werden AZ en Ajax ook nog aan elkaar gekoppeld in de KNVB-beker.

Dat de gehele top-4 elkaar nu pas treft, komt mede door het initiatief van de baas van Ten Hag, Edwin van der Sar. De directeur van Ajax kwam in juni, toen hij te gast was bij NOS Studio Sport, met het plan om alle toppers na de winterstop te plannen, zodat er mogelijk publiek bij kon zijn.

De 50-jarige Ten Hag beseft dat Ajax al een paar keer dit seizoen steken heeft laten vallen. "We hebben een dipje gehad, rondom de Champions League-finale in de groep, tegen Atalanta. De focus tegen Twente was er duidelijk niet (1-2 verlies red.) en we hadden nog een tegenvaller tegen Willem II (1-1). Maar we moeten niet spreken van een grote dip", vindt hij.

"Dat gaat wel een rol spelen, ja. Ontegenzeggelijk. Soms ben je ineens een speler kwijt. Een kwaliteitsspeler. Dat kan een detail zijn dat doorslaggevend is. Daar heeft iedere club last van. Daar moet je zo goed mogelijk mee omgaan."

Of na deze maand al een beslissing is gevallen in de titelrace? Daar laat Ten Hag zich niet over uit. Wel denkt de oefenmeester dat de coronapandemie nog van invloed gaat zijn. Maar wordt de club die het beste met de pandemie-omstandigheden overweg kan dan ook kampioen?

"Maar uiteindelijk, waar het omgaat, wie je wel of niet hebt: je moet presteren. Dat is net niet gelukt", concludeert Ten Hag over de Champions League, om positief af te sluiten: "We wilden in Europa blijven, dat is wel gelukt. En in de eredivisie staan we op de positie waar we willen staan, namelijk eerste."

Dat was dit seizoen wel anders, benadrukt Ten Hag. "Het heeft niet zo mogen zijn. In de wedstrijden tegen Liverpool hadden we een eigen doelpunt en een ongelukkig moment van Onana. In de aanloop naar het duel met Atalanta vielen er spelers weg en in de wedstrijd viel een spits uit. Het zat niet mee", legt hij uit.

"En toen Mazraoui geblesseerd raakte, was Joël Veltman weer terug van een blessure. Alles viel goed, tot aan de halve finale tegen Tottenham Hotspur, toen David Neres geblesseerd moest afhaken. Alles moet kloppen, wil je in dat soort wedstrijden succes halen."

Ten Hag refereert met die laatste opmerking aan de vergelijking met het topseizoen 2018/2019, die regelmatig wordt gemaakt. "Alles viel toen goed in elkaar. In de Champions League bijvoorbeeld. Als Noussair Mazraoui in de laatste seconde tegen Benfica niet had gescoord, wordt het een totaal ander verhaal."

"Maar we hebben het maximale eruit gehaald in de eerste seizoenshelft. Het heeft ons niet meegezeten. Als het nou een keer mee gaat zitten, zou dat prettig zijn..."

"We hebben problemen in het offensief bereik. Als er zich kansen voor doen, staan we daar open voor. We volgen nadrukkelijk de ontwikkeling van de blessures van onze spelers. We blijven alert. En wie is geen fan van Eriksen? Zo'n speler is altijd een toegevoegde waarde", zegt Ten Hag over de oud-speler van Ajax, die weg mag bij Internazionale.

En dan wacht die topmaand, met Ajax-PSV als eerste kraker. PSV is al elf wedstrijden ongeslagen en is in de loop van het seizoen steeds beter gaan spelen. "Het zit goed in elkaar", zegt Ten Hag daarover. "Maar", zo voegt hij er direct aan toe, "we kijken naar onszelf. We hebben in dat opzicht niet veel te maken met de concurrentie."

Hij haalt de statistieken erbij. "Wij hebben uitstekende wedstrijden gespeeld. Wij hebben de meeste goals en veruit de meeste kansen gecreëerd. Niet een klein beetje de meeste kansen, maar veruit de meeste kansen. Dat duidt erop dat ons aanvalsspel goed in elkaar zit. En dan waren onze offensieve spelers, Mohammed Kudus en Neres, ook nog eens weggevallen."

De cijfers

Ten Hag heeft de feiten goed op orde. Ajax creëert dit seizoen gemiddeld 16,7 kansen per wedstrijd. PSV komt uit op 11,3 kansen per wedstrijd, zo zocht statistiekenbureau Opta Sports uit. En om de cijfers te onderstrepen: als VVV-Ajax (0-13) niet wordt meegerekend, is het verschil nog steeds groot: 15,1 om 11,3.