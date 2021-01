Basketbalcompetitie eindelijk van start met topper tussen Donar en Landstede

Vanwege de coronapandemie werd de start van de Dutch Basketball League uitgesteld, maar vandaag staat dan toch de eerste wedstrijd op het programma. En dat is direct een mooi affiche. Zevenvoudig landskampioen Donar ontvangt Landstede Hammers, dat in 2019 kampioen werd en het afgebroken seizoen 2019/2020 als koploper afsloot.

De wedstrijd tussen Donar en Landstede Hammers is vanmiddag vanaf 14.00 uur live te zien op NOS.nl, in de NOS-app en op NPO 1. Het commentaar is van Joop Vernooy.

"We staan te popelen om te beginnen", laat Donar-speler Leon Williams weten. De 75-voudig international speelde tussen 2012 en 2015 voor Landstede en is sinds 2019 in dienst van de Groningse club. "Landstede is enorm vooruitgegaan. Ik denk wel dat het een bijzondere wedstrijd gaat worden."

Donar en Landstede treffen elkaar in een leeg Martiniplaza, de thuishaven van Donar. "Normaal heb je een zesde man, die een extra impuls kan geven. Nu moeten we dat zelf zien op te wekken."